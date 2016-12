foto Ap/Lapresse

22:38

- "Cercherò di ottenere la pena di morte contro Ariel Castro per il rapimento e per aver provocato diversi aborti". Lo ha annunciato il procuratore americano Tim McGinty incaricato della pubblica accusa contro il "mostro" di Cleveland. La polizia intanto ha rilasciato i due fratelli di Castro, Pedro, 54 anni e Onil, 50, perché estranei al caso che vede a questo punto come unico inquisito il proprietario della casa degli orrori.