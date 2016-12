foto Ap/Lapresse

16:24

- E' di 43 feriti il bilancio di un fulmine caduto fra gli alberi a Dabel, in Germania, durante i festeggiamenti all'aperto per la giornata dedicata ai papà. Tre persone sono state ricoverate in condizioni più gravi. Sul posto, dove erano in corso anche le cerimonie dell'Ascensione, c'erano almeno 500 visitatori. Per soccorrere i feriti sono accorsi due elicotteri e diverse ambulanze.