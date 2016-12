foto Ap/Lapresse

08:00

- Almeno 38 persone sono morte in un pauroso incidente stradale avvenuto nello Stato himalayano dell'Himachal Pradesh. La corriera su cui viaggiavano le vittime è precipitata in un fiume a circa 20 chilometri dalla città di Kullu, una meta turistica molto affollata in questo periodo di vacanze estive.