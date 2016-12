foto Ap/Lapresse

07:22

- Almeno 23 persone sono state ferite a Karachi nell'esplosione di una bomba rudimentale. Tra i feriti ci sono due donne e sei bambini. Oggi è in Pakistan l'ultimo giorno della campagna elettorale in Pakistan, dove sabato in cui sono chiamati alle urne 86 milioni di elettori per rinnovare la camera bassa del Parlamento nazionale e quattro assemblee legislative provinciali.