foto Ap/Lapresse

01:38

- Il presidente americano, Barack Obama, riceverà lunedì il primo ministro britannico, David Cameron, alla Casa Bianca, per discutere della situazione in Siria e del vertice del G8 che si terrà il mese prossimo in Irlanda. Lo annunciano fonti ufficiali statunitensi. "La visita del primo ministro sottolinea la relazione speciale tra gli Stati Uniti ed il Regno Unito", recita un comunicato della Casa Bianca.