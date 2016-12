Rapite Cleveland, Ariel Castro incriminato

Michelle costretta ad almeno cinque aborti - Tutte le tre ragazze erano 'schiave' sessuali di Ariel Castro, ma e' stata Michelle, la più grande delle tre, a rimanere incinta almeno cinque volte. Tutte gravidanze che lo stesso Castro, nel corso degli anni, ha sempre interrotto violentemente a furia di pugni sulla pancia della donna, provocandole drammatici aborti. E' uno dei dettagli piu' atroci che stanno emergendo in queste ore nelle indiscrezioni dei media locali di Cleveland sulla 'casa degli orrori'.

Polizia: "Unica opportunità di fuga lunedì" - La polizia di Cleveland ritiene che l'unica opportunità di fuga per le tre ragazze sequestrate da Ariel Castro sia stata lunedì quando Amanda Berry è riuscita in effetti a sfuggire alla sua lunga prigionia e a chiedere aiuto. Le giovani hanno inoltre detto alla polizia di avere consapevolezza di essere state portate fuori dalla casa degli orrori solo due volte in dieci anni.



Amanda partorì in una piscina gonfiabile - Amanda Berry, una delle tre ragazze rapite, ha partorito in una piscinetta gonfiabile nella "casa degli orrori" di Seymour Avenue. Lo riporta il Cleveland Plain Dealer citando fonti investigative. La piccola Jocelyn è nata il giorno di Natale di sei anni fa in prigionia. La bimba è stata liberata lunedì assieme alla madre e alle altre due ragazze e sta bene.



Ariel adescò le ragazze con passaggi in auto - Ariel Castro adescò le tre ragazze offrendo loro passaggi in auto per portarle a casa. Nel caso di Amanda, che indossava una maglietta di Burger King, Castro aveva detto alla ragazza che anche suo figlio lavorava nella catena di fast food e che volentieri l'avrebbe accompagnata a casa. Ma anziché mantenere la promessa, Amanda venne portata a Seymour Avenue, nella casa che divenne il suo carcere per oltre dieci anni e dove sei anni fa ha dato alla luce una bambina, Jocelyn.



Gina DeJesus, un'altra delle ragazze rapite, era invece stata attirata nell'auto di Castro con la promessa di essere accompagnata a vedere Arlene, la figlia del sequestratore, di cui era amica e compagna di scuola. Arlene sarebbe stata l'ultima a vedere Gina prima del rapimento. La DeJesus ha detto alla polizia che anche Michelle Knight, la terza ragazza, era stata adescata con l'offerta di un passaggio a casa quando avvenne il sequestro.