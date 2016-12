foto Getty

17:00

- Sfiorata una nuova tragedia a causa delle armi negli Usa: a Houston, in Texas, un bimbo di 5 anni ha ferito il fratellino di 7 con un vecchio fucile calibro .22. I due bambini sarebbero rimasti da soli per alcuni minuti dopo che la madre aveva fatto loro il bagnetto. In quel momento il più piccolo ha preso il fucile che era in casa e ha iniziato a giocare quando è partito un colpo che ha ferito il fratello. Il bambino non è in pericolo di vita.