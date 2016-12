Belgio, polizia sulle orme dei ladri di diamanti

foto Ap/Lapresse Correlati Belgio, assalto armato a portavalori

Belgio, rapinati 10 chili di diamanti: un bottino da 50 milioni di dollari 13:51 - Sono trentuno le persone arrestate oggi tra il Belgio, la Svizzera e la Francia nell'ambito dell'inchiesta in corso su una spettacolare rapina avvenuta su una pista dell'aeroporto di Bruxelles lo scorso febbraio. Lo ha reso noto il portavoce del tribunale di Bruxelles. Il valore del bottino della rapina, consistente in circa dieci chilogrammi di diamanti, è stato stimato in almeno 50 milioni di dollari.

Cospicue somme di denaro e svariate auto di lusso sono state sequestrate in una quarantina di perquisizioni condotte all'alba in varie parti del Paese, da circa duecento poliziotti. In Belgio sono in tutto 24 le persone fermate, di un'età tra i 30 ed i 50 anni, ed in particolare nell'area di Bruxelles. Gli arrestati saranno tutti ascoltati in giornata da un magistrato. Una decina di questi sono già conosciute dalle forze dell'ordine per gravi fatti criminali, per i quali hanno già scontato anche pesanti pene.