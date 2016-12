foto Ansa

06:55

- Un afroamericano di 35 anni è stato giustiziato in Texas. Lo rendono noto le autorità carcerarie. Carroll Joe Parr, dopo circa 11 anni passati nel braccio della morte, è stato dichiarato morto per iniezione letale nella prigione di Huntsville. Parr era stato condannato per la morte nel gennaio del 2003 di uno spacciatore ispanico. Si tratta dell'undicesima esecuzione capitale negli Stati Uniti quest'anno, la quinta in Texas.