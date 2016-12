foto Ansa

18:04

- Quattro caschi blu dell'Onu sono stati rapiti in Siria sulle alture del Golan, vicino al confine con la parte occupata da Israele. I militari, che erano impegnati in un'operazione di pattugliamento nell'area di Al Jamlah, sarebbero nelle mani di un gruppo armato di ribelli, la Brigata dei Martiri di Yarmuk, che ha diffuso la foto dei quattro. Dal Palazzo di Vetro assicurano: "Stiamo facendo di tutto per ottenere il loro rilascio al più presto".