Gb, la regina diserta il Commonwealth e manda il principe Carlo: è la prima volta in 40 anni

foto Ap/Lapresse Correlati Sulle tracce della baby sitter di Kate 12:37 - La regina d'Inghilterra Elisabetta II non parteciperà alla fine dell'anno al summit dei capi di Stato del Commonwealth. E' la prima volta che accade dal 1973. Al suo posto andrà all'incontro il principe Carlo: una mossa che, secondo alcuni media, potrebbe essere letta come un trasferimento di responsabilità all'erede. - La regina d'Inghilterra Elisabetta II non parteciperà alla fine dell'anno al summit dei capi di Stato del Commonwealth. E' la prima volta che accade dal 1973. Al suo posto andrà all'incontro il principe Carlo: una mossa che, secondo alcuni media, potrebbe essere letta come un trasferimento di responsabilità all'erede.

La regina è stata ricoverata all'inizio dell'anno per gastroenterite, ma non è chiaro se la sua assenza al summit, previsto a novembre in Sri Lanka, sia dovuta a ragioni di salute. Inoltre, sottolinea la stampa britannica, il prossimo vertice del Commonwealth è convocato in Gran Bretagna nel 2015, e la regina, che ha 89 anni, è "improbabile" che partecipi.



La notizia è comunque ufficiale, con tanto di nota di Buckingham Palace. Secondo alcuni osservatori, la decisione di far partecipare il principe Carlo è tesa a creare le condizioni perché l'erede al trono sia il prossimo capo del Commonwealth.