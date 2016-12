foto Ansa

05:55

- La portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying, ha fatto sapere che la Cina si oppone fermamente all'uso della forza in Siria. Per questo chiede a Israele di astenersi dai raid aerei. La presa di posizione arriva mentre il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è in visita in Cina: nei prossimi giorni è atteso a Pechino.