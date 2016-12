foto Afp

00:04

- Missili nordcoreani sono stati allontanati dalle rampe di lancio, dopo settimane di forti timori sui nuovi presunti test nucleari. Lo ha reso l'amministrazione americana. Le autorità locali avrebbero spostati i razzi dalle loro precedenti postazioni, lungo la costa est del Paese. Gli Stati Uniti non credono che siano stati trasferiti in altre basi di lancio alternative, ma in luoghi dove non sarebbero più operativi.