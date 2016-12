foto Ap/Lapresse

18:48

- Il ministro della Difesa, Mario Mauro, si è detto "del tutto contrario" a un intervento di Israele o di altri Paesi in Siria, senza "un mandato chiaro delle istituzioni internazionali e segnatamente dell'Onu". "Il contesto è di una particolare delicatezza, in particolare per noi italiani: non possiamo permetterci di vedere esplodere la Siria", ha detto, ricordando che l'Italia ha migliaia di uomini in Libano.