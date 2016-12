India, partorisce gemelli in treno

foto Ap/Lapresse 10:16 - Una donna dello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, ha partorito due gemelli in treno, per la seconda volta in quattro anni. Zubin Nisha, già madre di una coppia di gemelli nati su un convoglio ferroviario, si trovava con il marito su un treno proveniente da Mumbai in una carrozza di ultima classe, quando è stata sorpresa dal travaglio. La gestante è stata subito aiutata dalle donne presenti. Mamma e neonati stanno bene. - Una donna dello stato dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, ha partorito due gemelli in treno, per la seconda volta in quattro anni. Zubin Nisha, già madre di una coppia di gemelli nati su un convoglio ferroviario, si trovava con il marito su un treno proveniente da Mumbai in una carrozza di ultima classe, quando è stata sorpresa dal travaglio. La gestante è stata subito aiutata dalle donne presenti. Mamma e neonati stanno bene.

Dopo aver fatto un po' di spazio nell'affollatissimo scompartimento, alcune passeggere hanno fatto sdraiare la donna in una cuccetta e hanno avvertito il personale del treno. Ma prima che il convoglio raggiungesse la stazione successiva, la donna aveva già dato alla luce due gemellini. Madre e figli sono stati poi ricoverati in ospedale e la vicenda si è conclusa con un lieto fine.



Il marito, che stava accompagnando la donna a partorire nel suo villaggio, si è detto commosso dall'aiuto ricevuto dai passeggeri. La coppia ha già due gemelli di quattro anni, un maschio e una femmina, nati durante un altro viaggio in ferrovia. "Sembra che Allah abbia deciso che i miei figli debbano venire al mondo in questo modo", ha aggiunto divertito l'uomo.