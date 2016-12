Florida, bimbo spara alla sorellina: è gravissima

foto Ap/Lapresse Correlati Usa, bimbo di 5 anni spara e uccide sorellina

- Ennesima tragedia per le "armi facili" in America: una bimba di sei anni versa in condizioni gravissime perché suo fratello, di 13 anni, le ha sparato mentre giocavano a nascondino. E' successo in una cittadina della Florida, non lontano da Fort Lauderdale. "Stavano giocando a nascondino, e non so come, ma il ragazzino ha sparato a sua sorella", ha raccontato alla NBC News un loro vicino di casa.