foto Ap/Lapresse

19:25

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha espresso "grave preoccupazione" per la notizia di attacchi in Siria da parte delle forze aeree israeliane. In un comunicato, le Nazioni Unite hanno precisato che non dispongono ancora dei dettagli del blitz, e non sono in grado di verificare in maniera indipendente l'accaduto. Ma il segretario generale invita tutte le parti ad agire con la massima moderazione ed evitare pericolose escalation.