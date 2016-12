Stupri, vice speaker Comuni Gb: "E' tutto falso"

foto Reuters Correlati Abusi,arrestato n.2 Parlamento Gb 13:03 - Il vice speaker della camera dei Comuni di Londra respinge le accuse di aggressione sessuale e stupro contro due uomini ventenni. Nigel Evans, arrestato ieri e rilasciato su cauzione, in una breve dichiarazione afferma che ciò è "completamente falso". "Non capisco come possa essere possibile", prosegue il conservatore 55enne precisando che i due uomini che lo accusano si conoscono fra di loro e che lui li ha sempre considerati amici. - Il vice speaker della camera dei Comuni di Londra respinge le accuse di aggressione sessuale e stupro contro due uomini ventenni. Nigel Evans, arrestato ieri e rilasciato su cauzione, in una breve dichiarazione afferma che ciò è "completamente falso". "Non capisco come possa essere possibile", prosegue il conservatore 55enne precisando che i due uomini che lo accusano si conoscono fra di loro e che lui li ha sempre considerati amici.

Non intende dimettersi - Nigel Evans non ha intenzione di dimettersi da deputato o da vice speaker. Lo ha riferito il suo legale, Adrian Yailand. Evans dovrà presentarsi di nuovo alle autorità il 19 giugno. Fino a quella data, il politico intende svolgere regolarmente i suoi impegni. Tra questi, la prossima settimana l'apertura ufficiale del nuovo anno per i lavori parlamentari che è uno degli appuntamenti più importanti del calendario politico britannico. Una cerimonia formale alla presenza della regina.