- Un altro militare della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza, sotto comando Nato, è morto nell'Afghanistan settentrionale. Si tratta dell'ottava vittima nelle ultime 24 ore. Gli attentati rientrano nella nuova "Offensiva di Primavera", annunciata dai talebani e denominata "Khalid bin Waleed", in ricordo del generale celebre per aver unificato per la prima volta l'Arabia ed avere sconfitto gli eserciti romano-bizantini.