foto Ap/Lapresse

22:05

- Il presidente americano, Barack Obama, ha ribadito ancora una volta che Israele abbia il diritto di proteggersi di fronte a un rifornimento di armi della Siria agli hezbollah libanesi. Obama però non ha confermato il raid israeliano contro un deposito di missili Scud in Siria. Secondo gli 007 di Tel Aviv, il carico di razzi, provenienti dall'Iran, erano diretti in Libano.