Abusi, arrestato il n. 2 del Parlamento inglese

foto Afp Correlati Lo scandalo Bbc 23:31 - Ancora uno scandalo per violenze sessuali in Gran Bretagna, dopo il caso Bbc. Il vicepresidente della Camera dei Comuni, il conservatore Nigel Evans, è stato arrestato perché sospettato di aver abusato di due giovani, di 20 anni, tra il luglio del 2009 e il marzo del 2013. Lo riporta il sito del Daily Mail. - Ancora unoperin Gran Bretagna, dopo il caso Bbc. Il vicepresidente della Camera dei Comuni, il conservatore, è stato arrestato perché sospettato di aver abusato di due giovani, di 20 anni, tra il luglio del 2009 e il marzo del 2013. Lo riporta il sito del Daily Mail.

Evans, 55 anni, nel 2010 dichiarò pubblicamente di essere gay. Il parlamentare è stato arrestato nella sua villa di campagna di Pendleton, nel Lancashire. Downing Street ha reso noto che il primo ministro David Cameron è stato informato immediatamente della vicenda.



A dare per primo la notizia il sito del Daily Mail. Ma prima era stata la polizia del Lancashire, senza dichiarare l'identità di Evans, a diffondere un comunicato sull'arresto di un uomo di 55 anni accusato di stupro. "Prendiamo molto sul serio - si legge nella nota - le accuse di natura sessuale e comprendiamo quanto sia difficile per le vittime fare denunce".



Evans aveva rivelato la sua omosessualità, dicendo di essere stanco di nascondersi e di ricevere "lettere anonime minacciose da avversari politici". Aveva anche dichiarato di non volere che "altri deputati si trovassero di fronte al genere" di aggressioni da lui subite e di non voler più vivere "nella menzogna". "Sono sicuro - aveva detto al Mail on Sunday - che ci sono altri deputati gay ai quali piacerebbe poter parlare apertamente della propria sessualità ma che hanno paura delle conseguenze".



Evans, gallese, che è stato anche vice presidente del Partito Conservatore dal 1999 al 2001, è stato eletto numero 2 della Camera bassa tre anni fa e tra i suoi incarichi c'è quello di presiederla in assenza dello 'speaker' John Bercow. Una vicenda, quella di Evans, che scuote la Gran Bretagna dopo lo scandalo che ha travolto la Bbc con le gravissime accuse di abusi su minori rivolte a Jimmy Savile.