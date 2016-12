foto LaPresse

17:12

- Ennesima strage in Siria. Sono stati trovati 62 cadaveri in un quartiere di Banias, città del nordovest della Paese. La conferma arriva dall'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh). L'organizzazione non governativa con sede a Londra ha affermato che "centinaia di famiglie erano in fuga dai quartieri sunniti nel timore di un nuovo massacro".