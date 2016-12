foto Ente del Turismo

- Francesi, bulgari e rom: sono i potenziali criminali per i quali Per Sandberg, deputato della destra populista norvegese, ha proposto di chiudere le frontiere. In Rete Sandberg ha definito "indesiderabili" i tre gruppi, suggerendo misure immediate "per fermare il flusso di mendicità e criminalità" che si riversa in Norvegia, poiché "per esperienza si sa che queste persone portano nocumento all'ordine pubblico".