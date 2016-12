foto Ap/Lapresse

06:01

- Israele avrebbe compiuto un attacco aereo in Siria: a riferirlo è la Cnn, che cita due fonti dell'amministrazione Usa e spiegando come il raid (compiuto tra giovedì e venerdì) non abbia avuto come obiettivo i depositi di armi chimiche. L'ambasciatore siriano all'Onu, però, smentisce, spiegando di non avere notizie di attacchi da parte dello Stato ebraico.