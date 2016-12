India, i piloti riposano: due hostess ai comandi

foto Ap/Lapresse

- Per fare un riposino in prima classe, pilota e copilota di un Boeing 747 della Air India - in volo da Bangkok a New Delhi con 160 passeggeri a bordo - hanno affidato i comandi a due hostess. Tutto è filato liscio per i primi 40 minuti, fino a quando le due assistenti di volo non hanno incautamente disinserito il pilota automatico costringendo i piloti a tornare in cabina. I due piloti sono stati sospesi.