foto LaPresse

00:41

- Un italiano è stato denunciato dalla polizia di Rio de Janeiro per traffico di esseri umani. L'uomo è accusato di aver favorito l'ingresso in Italia di alcune prostitute brasiliane che avrebbero poi lavorato per lui, secondo il procuratore di Rio, Josè Maria Panoeiro. Secondo l'accusa avrebbe gestito anche una casa d'appuntamenti a Copacabana. In casa sua la polizia ha trovato un'agenda con nomi di ragazze e numero di voli.