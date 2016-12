foto Ap/Lapresse

15:08

- Per la prima volta nella lista dei 10 "most wanted" dell'Fbi è entrata una donna. Si tratta di Joanne Chesimard, alias Assata Shakur, una radicale afro-americana, di 65 anni, nata nel Queens. Condannata all'ergastolo per l'assassinio di un poliziotto 40 anni fa, fu protagonista nel 1979 di una clamorosa evasione. La donna più ricercata d'America vive a Cuba come rifugiata politica: da anni gli Usa ne chiedono l'estradizione.