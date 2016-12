foto Da video

09:05

- Due forti esplosioni si sono verificate nella notte all'aeroporto internazionale di Damasco, in Siria. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, secondo cui a esplodere sarebbe stato uno degli aerei parcheggiati in pista. Alcuni media locali, riferiscono invece che a scoppiare sarebbe stato un deposito di munizioni vicino allo scalo. Finora non ci sono notizie di morti o feriti.