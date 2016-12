Usa,boom schedati da antiterrorismo

06:58 - E' salito dai 540mila di soli cinque anni fa agli 875mila attuali il numero dei nomi in un database statunitense centralizzato molto riservato, utilizzato per rintracciare sospetti terroristi. Lo ha rivelato un dirigente statunitense esperto della materia. Tra le persone inserite nella lista anche Tamerlan Tsarnaev, sospettato per l'attentato alla maratona di Boston, il cui nome era stato aggiunto nel 2011.