Austria, precipita microjet: muore il pilota

L'ultimo volo del pilota acrobatico 10:49 - Il pilota di un microjet, utilizzato da James Bond nel film "Octopussy", è morto in un incidente a Baumkirchen, in Tirolo. La vittima apparteneva alla compagnia di volo acrobatico della Red Bull, "Flying Bulls". Dopo un'esibizione, al momento del rientro il pilota ha improvvisamente segnalato alla torre di controllo di Innsbruck problemi con il mezzo. Inutile il tentativo di atterraggio di emergenza, il velivolo si è schiantato su un pendio.

Per consentire al tedesco Guido Gehrmann di atterrare, è stata chiusa al traffico in extremis anche l'autostrada dell'Inntal (A12). Il pilota ha invece optato per una strada provinciale nei pressi di Baumkirchen, ma si è schiantato su un pendio. Un medico, che in quel momento stava passando per caso in bicicletta, ha tentato di prestare i primi soccorsi, inutilmente. I "Flying Bulls" sono in lutto e sul loro sito ricordano Gehrmann, che faceva parte della squadra da anni.