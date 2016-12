foto Ansa

09:27

- Al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio italiano, Enrico Letta, il presidente della Commissione Ue, José Manuel Barroso, si dice ottimista per il futuro. "Sono molto fiducioso del fatto che l'Italia uscirà dalla procedura per il deficit eccessivo" ha detto. Barroso ha però spiegato di non essere entrato nei dettagli delle politiche economiche che l'Italia intende mettere in atto.