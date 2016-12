foto LaPresse

08:36

- I timori sull'incertezza legata alla crescita globale pesano sulla Borsa di Tokyo che chiude le contrattazioni in negativo: l'indice Nikkei perde lo 0,76% attestandosi a quota 13.694,04, in calo per la quarta seduta di fila. E' la più lunga serie negativa da novembre, pochi giorni prima del lancio da parte del premier Shinzo Abe delle politiche monetarie e fiscali espansive per sostenere la crescita.