Letta a Bruxelles: crescita con conti in ordine

A Parigi l'incontro fra Letta e Hollande 11:17 - Continua il giro europeo di incontri di Enrico Letta: il premier italiano ha incontrato il presidente del Consiglio Ue Josè Manuel Barroso, assicurando che l'Italia "crescerà ma mantenendo i conti in ordine". "Nelle prossime settimane - ha spiegato - presenteremo a Bruxelles il piano dettagliato in cui dimostreremo come rispetteremo gli impegni presi dal precedente governo. Ma adesso la priorità è affrontare il nodo disoccupazione". - Continua il giro europeo di incontri diil premier italiano ha incontrato il presidente del Consiglio Ue, assicurando che. "Nelle prossime settimane - ha spiegato - presenteremo a Bruxelles il piano dettagliato in cui dimostreremo come rispetteremo gli impegni presi dal precedente governo. Ma adesso la priorità è affrontare il nodo disoccupazione".

A proposito della chiusura della procedura per deficit eccessivo, Letta ha dichiarato: "Ovviamente ne abbiamo parlato e speriamo che ci sia un risultato positivo e lavoreremo per questo, ma attenderemo una presa di posizione ufficiale".



"L'Europa dia segnali sul fronte lotta alla disoccupazione" - "Torno a Roma più ottimista di quando sono partito - ha poi detto il premier - perché in tutte le capitali che ho visitato ho constatato come ci sia una consapevolezza che ci accomuna: i cittadini europei devono vedere l'Europa come strumento di soluzioni positive e non di cose negative". Letta ha poi spiegato di avere "una serie di idee" per fare in modo che il Consiglio europeo di giugno "dia segnali concreti soprattutto sul fronte della lotta alla disoccupazione giovanile".



"Nessuna dilazione sul fronte deficit, pesa il nostro debito" - Escludendo poi esplicitamente di voler chiedere una dilazione dei tempi per il rientro del deficit sotto la soglia del 3%, Letta ha spiegato: "Vale il discorso che ho fatto in Parlamento, che era incentrato sul mantenimento degli impegni assunti con l'Europa e sulla necessità di far crescere il nostro Paese e di combattere la disoccupazione, soprattutto giovanile". La disoccupazione, ha aggiunto, è da "abbattere dentro i limiti" previsti dalle regole Ue sul disavanzo "perché noi rispetto agli altri abbiamo un grande debito pubblico sulle spalle e dobbiamo sempre ricordarcelo".



Barroso: "L'Italia risolverà il nodo deficit" - Anche Barroso ha dichiarato di aver "fiducia nel fatto che l'Italia uscirà dalla procedura per il deficit eccessivo", pur spiegando di non essere entrato nei dettagli della problematica. Ha auspicato che il nostro Paese "acceleri con le riforme strutturali", aspetto essenziale per l'Italia, aggiungendo poi che tutti i Paesi europei hanno "bisogno di più sforzi per la crescita, con urgenza" e sottolineando in particolare, come anche il nostro premier, la necessità di anticipare "a giugno un piano di lotta contro la disoccupazione giovanile".



Il presidente della Commissione ha poi dato atto al nostro premier della sua "capacità di costruire ponti", attribuendogli anche un "alto senso di responsabilità". Ha concluso dicendo che domani il commissario Olli Rehn "presenterà le previsioni economiche", mentre "il 29 maggio si conosceranno le raccomandazioni specifiche per il Paese": entro quella data Bruxelles attende "i piani del governo" più nel dettaglio, per poterne tener conto.



Van Rompuy: ok crescita ma conti a posto - Ieri sera il neo premier aveva già incontrato il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. Questi gli aveva assicurato il sostegno dell'Ue per far tornare l'economia italiana alla crescita, ribadendo però che i conti pubblici vanno mantenuti in ordine.



Letta aveva poi chiesto la fine della politica di austerità impegnandosi allo stesso tempo a rispettare gli obiettivi sul debito fissati dall'Unione, ma la coalizione Pd-Pdl-Lista civica che lo sostiene sta già polemizzando su come finanziare il taglio dell'Imu.



"Crescita sì, ma con conti in ordine" - "Il primo ministro mi ha informato degli elementi principali del programma del suo governo, in particolare delle misure che intende introdurre per rilanciare la crescita economica per rendere l'Italia più competitiva, e affrontare la difficile situazione sociale e occupazionale", aveva detto Van Rompuy in un comunicato diffuso dopo l'incontro con Letta.



"Ho ribadito che la Ue continuerà a sostenere l'Italia nel perseguire il nostro comune impegno a superare la crisi economica e a promuovere crescita e lavoro, facendo pieno uso della flessibilità attuale e mantenendo al tempo stesso l'obiettivo di una finanza pubblica solida".