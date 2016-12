foto Ap/Lapresse

07:06

- Un indiano detenuto in una prigione del Pakistan per spionaggio è morto dopo essere stato aggredito da alcuni compagni di cella pachistani. L'uomo, di 49 anni, era stato condannato a morte nel 1991 con l'accusa di essere coinvolto in due stragi a Lahore e Faisalab che avevano causato 14 morti. L'incidente rischia di creare un nuovo attrito tra India e Pakistan.