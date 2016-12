foto Reuters

05:51

- La Suprema Corte nordcoreana ha condannato un cittadino statunitense, Kenneth Bae, a 15 anni di lavori forzati per aver commesso crimini contro il Paese, secondo quanto riferito dall'agenzia Kcna. L'agenzia ha comunicato che il processo per l'uomo, il cui nome è stato tradotto in coreano come Pae Jun-ho, si è tenuto il 30 aprile.