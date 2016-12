foto Ansa

- Il nuovo ceppo dell'influenza aviaria, che ha già ucciso 24 persone in Cina, costituisce una "minaccia grave" per l'uomo che va presa "molto seriamente": lo dice un responsabile dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui l'H7N9 è "uno dei virus letali". "L'Oms considera questa una minaccia grave", ha detto da Londra John McCauley, direttore di un centro di ricerca che lavora per l'agenzia Onu.