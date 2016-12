Van Rompuy a Letta: "Flessibilità ma conti in ordine"

foto Ansa Correlati Letta incontra Hollande: "Obiettivo crescita"

La Merkel ci promuove

L'agenda Letta

Di' la tua

Berlusconi: "Via l'Imu o niente appoggio al governo" 07:47 - Tour de force europeo per il presidente del Consiglio Enrico Letta che, dopo Angela Merkel e Francois Hollande, ha incontrato Herman Van Rompuy. Al termine del colloquio, il presidente del Consiglio Ue ha spiegato che "l'Unione Europea continuerà a sostenere l'Italia nell'impegno al superamento della crisi economica e nella promozione della crescita e del lavoro" specificando che sarà comunque necessario mantenere "la solidità delle finanze pubbliche". - Tour de force europeo per il presidente del Consiglio Enrico Letta che, dopo Angela Merkel e Francois Hollande, ha incontrato Herman Van Rompuy. Al termine del colloquio, il presidente del Consiglio Ue ha spiegato che "l'Unione Europea continuerà a sostenere l'Italia nell'impegno al superamento della crisi economica e nella promozione della crescita e del lavoro" specificando che sarà comunque necessario mantenere "la solidità delle finanze pubbliche".

Un incontro che è stata definito soddisfacente e fruttuoso da ambo le parti. "Il programma politico ed economico sono stati al centro della nostra costruttiva discussione - ha detto il presidente del Consiglio UE -. Il primo ministro mi ha informato dei principali elementi del suo Governo, in particolare le misure che intende introdurre per rilanciare la crescita economica, per rendere l'Italia più competitiva e per affrontare la difficile situazione sociale e dell'occupazione".



Van Rompuy spiega anche di "aver delineato l'agenda di maggio e giugno dei Consigli Europei, incluse le prossime importanti discussioni su energia e tasse, ed il lavoro in corso sulla road map per l'Unione economica e monetaria (Emu), in particolare l'Unione bancaria". Il presidente del Consiglio UE spiega di aver ringraziato Letta "per la sua profonda agenda pro Europa e il suo fermo impegno a lavorare a fianco con le istituzioni europee e i membri del Consiglio per promuovere un progresso concreto e rapido per il completamento dell'Emu".



Van Rompuy ha espresso inoltre apprezzamento per la visita del premier italiano a Bruxelles subito dopo il voto di fiducia "chiaro segno dell'impegno a continuare a lavorare in stretta cooperazione con l'Unione Europea".