foto Ap/Lapresse

18:20

- Steve Smith è stato ucciso dal boia di Lucasville, in Ohio, con un'iniezione letale. Nel 1998 l'uomo, un bianco di 46 anni, ha stuprato e ucciso Autumn Carter, la figlia di appena sei mesi della sua fidanzata dell'epoca. Smith durante il processo ha chiesto che la pena capitale venisse commutata in ergastolo facendo presente che al momento del crimine era troppo ubriaco per rendersi conto di quello che stava facendo. Ma il giudice non ha acconsentito.