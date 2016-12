Bombe Boston, arrestati tre sospetti

foto Reuters Correlati Dossier 20:28 - La polizia di Boston ha arrestato altre tre persone sospette, nell'ambito delle indagini sulle bombe alla maratona che il 15 aprile ha provocato tre morti e 260 feriti. Secondo le prime informazioni fornite dalla Cnn si tratterebbe di tre studenti fermati con l'accusa di falsa testimonianza e ostruzionismo al corso della giustizia. Gli inquirenti hanno assicurato che non ci sono elementi per pensare che vi siano pericoli per la sicurezza pubblica. - La polizia di Boston ha arrestato altre tre persone sospette, nell'ambito delle indagini sulle bombe alla maratona che il 15 aprile ha provocato tre morti e 260 feriti. Secondo le prime informazioni fornite dalla Cnn si tratterebbe di tre studenti fermati con l'accusa di falsa testimonianza e ostruzionismo al corso della giustizia. Gli inquirenti hanno assicurato che non ci sono elementi per pensare che vi siano pericoli per la sicurezza pubblica.

I tre studenti fermati non sarebbero stati accusati per nessun reato compiuto prima degli attentati, per cui non sarebbero legati alla preparazione della strage della maratona. Piuttosto devono rispondere di azioni di disturbo delle indagini e di falsa testimonianza, tutte compiute successivamente alle esplosioni.



Sarebbero tre colleghi o forse compagni di stanza di Dzhokhar Tsarnaev: due sarebbero stranieri, esattamente kazachi, e uno di cittadinanza americana. La Cnn ha mostrato una foto di due giovani, che potrebbero essere tra i fermati, con tratti somatici orientali, a fianco di Dzhokhar, a Time Square di New York, scattata l'anno scorso.



Accusati di ostruzione alla giustizia - I due studenti kazachi amici del terrorista ceceno Dzhokar Tsarnaev sono accusati dalla procura di ostruzione alla giustizia, per essersi disfatti di elementi di prova, mentre per il terzo, il cittadino americano Robel Philippos, l'accusa è di falsa testimonianza.