Letta incontra Hollande: obiettivo è la crescita

"Un incontro importante e positivo". Lo ha detto Enrico Letta al termine della conferenza stampa con Francois Hollande, sottolineando la necessità per tutta l'Europa di "essere determinati nell'impegno della crescita", impegno che passa a livello europeo, tra l'altro, anche dall'unione bancaria. "L'Italia ha bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno dell'Italia. Bisogna coordinare le politiche economiche" ha a sua volta detto il titolare dell'Eliseo.

L'Italia e per la Francia "più che un partner, è un Paese amico. Sosteniamo tutti gli sforzi dell'Italia per superare le sue difficoltà politiche". Difficoltà che oggi "sono superate", ha aggiunto Hollande.



"Andrò a Bruxelles e confermerò la scelta del nostro governo su cui ho ottenuto il voto di fiducia di mantenere impegni presi con l'Ue e fare all'interno di quegli impegni le scelte necessarie perché l'Italia abbia più spazi per la crescita", ha ribadito il premier italiano sottolineando la necessità di "dare più lavoro e possibilità di consumo" agli italiani.



"Gli impegni per i quali ho ottenuto il voto di fiducia si realizzano con scelte condivise nelle tre capitali europee in cui sarò in questi giorni. Altrimenti potremo fare i salti mortali, ma difficilmente ci riusciremo". La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è "il vero incubo" di questi anni, ha poi sottolineato Enrico Letta, assicurando che l'Italia metterà "la stessa determinazione" per favorire le politiche di crescita così come ha fatto per la stabilità di bilancio.



Letta: "Merkel? Nessuna tensione" - Con Angela Merkel non c'è "nessuna tensione" e nel Consiglio europeo di giugno "bisogna trovare soluzioni buone per tutti, anzi sono sicuro che troveremo soluzioni buone per tutti, per noi e anche per la Germania".



Imu, "sospendere la rata a giugno per poi superarla" - "Subito la sospensione della rata di giugno e poi insieme ridiscutere le modalità del superamento di questa tassa". Lo ha detto il premier Enrico Letta a Parigi. E' "necessario rivedere il sistema" e "mettere a punto le proposte da discutere in Parlamento", ha aggiunto.



"La riforma Fornero serve, ma meno rigida" - "In un momento straordinario come questo è necessario un pochino meno di rigidità". Letta a Parigi risponde così ad una domanda sulla riforma del ministro del lavoro del governo Monti. "Ci sono alcuni punti che in una fase recessiva stanno creando dei problemi", ha aggiunto.