foto Ap/Lapresse

09:33

- Una scossa di terremoto di magnitudo 5,7 sulla scala Richter ha interessato oggi vaste zone del Pakistan e dell'India, con epicentro nella regione del Kashmir. Lo riferiscono le tv ad Islamabad e lo conferma l'istituto americano Usgs. Anche a New Delhi le tv all news hanno riferito che la scossa "è stata avvertita in tutta l'India settentrionale".