foto Ansa

06:23

- Ashraf Parvez Kayani, generale e comandante in capo dell'esercito pachistano,ha escluso qualsiasi rinvio dello svolgimento delle elezioni generali in Pakistan, sostenendo che esse "si terranno come previsto l'11 maggio". Kayani ha anche sottolineato, riferisce Geo Tv, che "è giunto il momento di mettere fine alle incertezze e all'idea che vi sia una scelta possibile fra dittatura e democrazia".