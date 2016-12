foto Ap/Lapresse

23:42

- Il presidente americano, Barack Obama, si appresta a inviare armamenti all'opposizione siriana. Lo afferma il Washington Post citando fonti dell'amministrazione. La Casa Bianca avrebbe deciso di esercitare sugli alleati una pressione più decisa per arrivare alla deposizione del presidente Bashar al-Assad. Per Obama quella della diplomazia resterebbe comunque "l'opzione preferita" per arrivare alla fine del regime Assad.