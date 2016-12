India, bimba di 4 anni stuprata muore d'infarto

foto Afp Correlati Mutilata e stuprata a cinque anni

Tre bimbe stuprate e uccise 12:04 - Una bambina di quattro anni violentata 15 giorni fa a Ghansor, in India, è morta di infarto dopo una lunga agonia. La piccola era in coma dopo i gravi danni cerebrali subiti e sopravviveva attaccata a macchinari. E' deceduta dopo che tutti i tentativi di rimettere in funzione il suo sistema cardio-polmonare sono falliti. Per lo stupro la polizia ha arrestato due presunti responsabili, fra cui un 28enne amico dello zio della bimba. - Unaviolentata 15 giorni fa a Ghansor, in, èdopo una lunga agonia. La piccola era in coma dopo i gravi danni cerebrali subiti e sopravviveva attaccata a macchinari. E' deceduta dopo che tutti i tentativi di rimettere in funzione il suo sistema cardio-polmonare sono falliti. Per lo stupro la polizia ha arrestato, fra cui un 28enne amico dello zio della bimba.

Questa nuova vicenda ha accresciuto l'angoscia dell'opinione pubblica indiana che sta seguendo con partecipazione la lotta per restare in vita di un'altra bambina di cinque anni, a cui è stato posto il soprannome di "Gudiya" (Bambola), sequestrata e violentata da un branco il 17 aprile in un quartiere della classe media della capitale.



Dal 16 dicembre, giorno in cui un branco violentò su un autobus in movimento a New Delhi una studentessa di 23 anni, poi morta in un ospedale di Singapore, i media hanno puntato i riflettori sul preoccupante fenomeno della violenza sessuale contro le donne, soprattutto di casta inferiore, che quotidianamente segna storicamente la società indiana.