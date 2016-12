Infastidito dai vicini, Messi compra la loro casa

foto SportMediaset 08:43 - Quando si dice eliminare il problema alla base. I vicini fanno rumore e ti infastidiscono? Tu compra la loro casa. E' la soluzione trovata dal campione del Barcellona, Lionel Messi, alle prese da qualche tempo con un vicinato troppo rumoroso. L'argentino prima ha provato a "tamponare" la questione facendo costruire un muro tra le due proprietà, poi ha deciso di acquistare il terreno. - Quando si dice eliminare il problema alla base. I vicini fanno rumore e ti infastidiscono? Tu compra la loro casa. E' la soluzione trovata dal campione del Barcellona, Lionel Messi, alle prese da qualche tempo con un vicinato troppo rumoroso. L'argentino prima ha provato a "tamponare" la questione facendo costruire un muro tra le due proprietà, poi ha deciso di acquistare il terreno.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, tutto ha avuto inizio qualche mese fa a Castelldefels, a 20km da Barcellona. I proprietari del terreno confinante con quello di Messi, in difficoltà per la crisi economica, hanno deciso di mettere in vendita tutto. Ma nessuno, nemmeno il campione, si è dimostrato interessato. Così, per fronteggiare il momento nero, hanno optato per affittare l'abitazione.



La soluzione più drastica - La cosa non è però piaciuta al fenomeno del Barça. La confusione e il rumore hanno creato scompiglio nella tranquilla zona di villeggiatura, e nemmeno il muro fatto costruire tra le due proprietà (che tra l'altro non sarebbe a norma e avrebbe potuto portare a una causa contro l'argentino) è bastato ad arginare la curiosità dei nuovi vicini. Da qui la decisione più drastica: Messi ha ricontattato i padroni e ha dato il via alle trattative. Ora è lui il proprietario del terreno e c'è già chi parla di un vero e proprio "impero".