Sangue tra israeliani e palestinesi, due vittime

foto Ap/Lapresse 19:27 - Un israeliano di circa 20 anni è stato assalito e ucciso stamane da un palestinese. L'aggressore è stato ferito a sua volta da militari israeliani. L'incidente, riferisce la radio militare, è avvenuto nella colonia di Tapuach (presso Nablus, in Cisgiordania). Secondo una prima ricostruzione, il palestinese ha pugnalato al petto l'israeliano, mentre si trovava ai bordi di una strada, e poi si è impadronito della pistola che questi aveva con sé.

Militari della guardia di frontiera che si trovavano nelle vicinanze hanno ferito e neutralizzato l'assalitore, che è stato poi ricoverato in un ospedale israeliano. Le sue condizioni non sono ancora note.



Gaza, ucciso un salafita - Un miliziano islamico 29enne, esponente del movimento radicale salafita, è stato ucciso nella striscia di Gaza in un attacco israeliano. Lo riferisce la radio militare. L'uomo è stato colpito mentre viaggiava su una motocicletta nella striscia di Gaza, a breve distanza da un campo di addestramento militare di Hamas, ed era coinvolto nel recente lancio di razzi dal Sinai egiziano verso la località turistica israeliana di Eilat. Un uomo che viaggiava con lui è rimasto ferito.