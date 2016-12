foto Ap/Lapresse

- Un tribunale pachistano ha imposto oggi all'ex presidente Pervez Musharraf altre due settimane di carcere nell'ambito del processo riguardante l'uccisione del premier Benazir Bhutto. Lo riferisce Geo Tv. Il Tribunale ha aggiornato l'udienza al 14 maggio. Nei giorni scorsi la residenza di Musharraf a Islamabad è stata costituita in "sotto-carcere", per cui l'ex generale potrà trascorrere il periodo in una sorta di arresti domiciliari.