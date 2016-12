foto Ap/Lapresse

- Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 9:03 ora locale (le 3:03 in Italia) nella repubblica russa di Tuva, nella Siberia centromeridionale, non lontano dal confine con la Mongolia. Secondo i rilievi del Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto ipocentro a 16,7 km di profondità ed epicentro 40 km a sudovest della città di Shagonar. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.