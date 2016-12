foto Ap/Lapresse

- Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato Jason Collins, il cestista che ieri ha fatto "coming out", ammettendo di essere gay, per esprimergli il suo appoggio, dicendo di essere "colpito dal suo coraggio". Lo riferisce una fonte della Casa Bianca alla Cnn. Anche Michelle Obama, su Twitter, si è complimentata con il giocatore Nba: "Sono così orgogliosa di te, Jason Collins. Questo è un enorme passo in avanti per il nostro Paese".