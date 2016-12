Boston, su una bomba il Dna di una donna

foto Ap/Lapresse Correlati Il dossier sull'attentato di Boston 23:38 - Su una delle bombe usate negli attentati alla maratona di Boston è stato trovato il Dna di una donna. L'indiscrezione viene riportata dalla stampa americana che aggiunge che gli investigatori non hanno ancora determinato a chi appartenga il Dna e se questo significhi che una donna ha aiutato i due sospetti, i fratelli ceceni Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev. Il primo è morto nello scontro a fuoco con la polizia, il secondo è stato catturato. - Su una delle bombe usate negli attentati alla maratona di Boston è stato trovato il Dna di una donna. L'indiscrezione viene riportata dalla stampa americana che aggiunge che gli investigatori non hanno ancora determinato a chi appartenga il Dna e se questo significhi che una donna ha aiutato i due sospetti, i fratelli ceceni Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev. Il primo è morto nello scontro a fuoco con la polizia, il secondo è stato catturato.

Gli investigatori, tuttavia, si muovono con cautela anche perché ritengono che ci possano essere diverse spiegazioni sulla presenza di Dna non appartenente ai due sospetti. Le indagini intanto proseguono: Katherine Russell, vedova di Tamerlan Tsarnaev, continua a collaborare con le autorità. Il suo legale afferma che "sta facendo il possibile per dare una mano nelle indagini. L'Fbi ha prelevato un campione del suo Dna per verificare se corrisponda a quello rinvenuto su una delle bombe". La Russell è solo una delle numerose persone sulle quali si stanno concentrando gli investigatori per accertare se i fratelli Tsarnaev siano o meno stati aiutati da qualcuno nel loro disegno sanguinario.